Elbistan, Göksun, Afşin, Ekinözü ve Nurhak Kırmızı Et Üreticileri Birliği, artan maliyetleri göz önünde bulundurarak güncel kurbanlık fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı.

İşte bölgedeki kurbanlık piyasasına dair tüm detaylar:

Kahramanmaraş Kuzey İlçelerinde 2026 Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar?

Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından yapılan açıklamada, fiyatların belirlenmesinde özellikle yem, bakım ve üretim maliyetlerindeki artışın belirleyici olduğu vurgulandı. Belirlenen bu rakamlar, piyasada dengeyi sağlamak adına tavsiye niteliği taşıyor.

Canlı Hayvan Kilogram Fiyat Listesi

Bölgedeki güncel piyasa koşullarına göre oluşan fiyat tablosu şu şekildedir:

Hayvan Cinsi Canlı Kilogram Fiyatı Erkek Dana 400 TL Düve (Damızlık değeri olmayan) 380 TL Toklu 370 TL İnek (Damızlık değeri olmayan) 320 TL Koyun (Damızlık değeri olmayan) 320 TL

Üreticiden Dengeli Fiyat Politikası

Birlik yetkilileri, kurbanlık fiyatlarını belirlerken iki temel noktaya odaklandıklarını ifade etti:

Yetiştiricinin Emeğini Korumak: Artan girdi maliyetleri karşısında üreticinin zarar görmemesi amaçlanıyor. Vatandaşın Alım Gücü: Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların bütçesi göz önünde bulundurularak makul bir denge kurulmaya çalışıldı.

Bölgesel Piyasa Beklentisi

Elbistan, Göksun, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerini kapsayan bu fiyat duyurusu, bölgedeki kurban pazarlarının ana rotasını çizecek. Kurban Bayramı yaklaştıkça satışların bu liste fiyatları üzerinden şekillenmesi ve pazarlardaki hareketliliğin artması bekleniyor.