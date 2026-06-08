“Gençlik ve Aile” temasıyla gerçekleştirilen doğa buluşması programı, her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla Karagöl’de renkli görüntülere sahne oldu. Valilik, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, gençleri, çocukları ve aileleri aynı çatı altında buluşturarak birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdi. Şehrin doğal güzellikleri arasında yer alan Karagöl’de düzenlenen etkinlik, katılımcılara hem eğlenme hem de sosyalleşme imkânı sundu.

Karagöl’de Festival Havası

Sabah saatlerinden itibaren alana gelen vatandaşlar, gün boyunca birbirinden farklı etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Doğal ortamın huzuruyla birleşen programda geleneksel halk oyunları gösterileri büyük ilgi görürken, ata sporları arasında yer alan güreş ve okçuluk müsabakaları da izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Özellikle çocuklar için hazırlanan etkinlik alanları gün boyunca dolup taşarken, yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli oyunlar minik katılımcıların neşesine neşe kattı. Aileler çocuklarıyla birlikte etkinliklere katılarak hem eğlendi hem de unutulmaz anılar biriktirdi.

Her Yaştan Vatandaş Bir Araya Geldi

“Gençlik ve Aile” temasıyla düzenlenen program, farklı yaş gruplarından vatandaşları aynı ortamda buluşturarak sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini ortaya koydu. Doğanın eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, günlük hayatın yoğun temposundan uzaklaşma fırsatı bulurken, aileleriyle kaliteli zaman geçirdi.

Katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılanan program, Kahramanmaraş’ta sosyal ve kültürel yaşamın gelişimine katkı sağlayan önemli organizasyonlardan biri oldu. Gün boyunca devam eden etkinlikler sayesinde Karagöl adeta bir şenlik alanına dönüştü.