Edinilen bilgiye göre, başsavcılık koordinesinde 15 Ocak 2026 tarihinde başlatılan ve projeli olarak sürdürülen soruşturma çerçevesinde, 21 Nisan 2026’da Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Gaziantep, Antalya, Tekirdağ ve İstanbul’da toplam 49 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 12 bin 639 adet sentetik ecza hapı, 314,08 gram bonzai, 2,25 gram kağıda emdirilmiş bonzai, 285,42 gram metamfetamin, 84,36 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 8 adet ecstasy ve 4 adet captagon hap ele geçirildi. Ayrıca 3 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 tabanca, 5 şarjör, 158 adet fişek, 4 pompalı tüfek, 3 av tüfeği ve 38 adet kartuş ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 21 bin TL nakit paraya el konuldu.

Soruşturma süresince yapılan ara yakalamalarla birlikte toplam 60 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, bunlardan 45’i gözaltına alındı. 11 şüphelinin hâlihazırda tutuklu bulunduğu öğrenildi. Firari durumda olan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.