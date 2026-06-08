Açıklanan verilere göre kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 600 kişi de yaralandı. Rakamlar, can kaybının düşük seviyede kalmasına rağmen yaralı sayısının yüksek olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, kazaların en önemli nedenleri arasında sürücü hataları, hız ihlalleri ve dikkatsizliğin yer aldığını belirtti. Özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğunun artacağına dikkat çekilerek sürücülere daha dikkatli ve kurallara uygun hareket etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yetkililer ise trafik güvenliğinin sağlanması için denetim ve bilgilendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.