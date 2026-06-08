Paylaşılan verilere göre partikül madde kirliliğinin en yüksek olduğu il 118,17 değer ile Iğdır oldu. Iğdır’ı Malatya, Osmaniye ve Kahramanmaraş takip etti.

Listede Kahramanmaraş 97,4 değer ile 4. sırada yer alırken, Hatay, Ağrı ve Hakkari gibi iller de üst sıralarda dikkat çekti.

Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nuray Aykaç tarafından paylaşılan verilere göre Kahramanmaraş, Türkiye genelinde partikül madde kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü ilk 10 il arasında bulunuyor.

Uzmanlar, özellikle sanayi, trafik yoğunluğu ve coğrafi koşulların hava kalitesi üzerinde etkili olduğunu belirtiyor.

Rapora göre Türkiye’de en temiz hava 22,46 değer ile Kırklareli’nde ölçüldü. Kırklareli’ni Artvin, Bayburt, Sinop ve Bingöl takip etti. Listenin alt sıralarında yer alan şehirlerin genellikle düşük nüfus yoğunluğu ve doğal alan oranının yüksek olduğu dikkat çekti.

Uzmanlar, partikül madde kirliliğinin özellikle solunum yolu hastalıkları, kalp rahatsızlıkları ve kronik hastalıklar üzerinde ciddi risk oluşturduğunu vurguluyor.

Hava kirliliğinin azaltılması için sanayi emisyonlarının kontrol altına alınması, yeşil alanların artırılması ve toplu taşıma kullanımının teşvik edilmesi gerektiği ifade ediliyor.