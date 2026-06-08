Programda konuşan Bakan Çiftçi, gençlere yönelik beklentilerin yüksek olduğunu vurgulayarak, “Gençliğimizden beklentimiz büyüktür. Devletimizin hedefi büyüktür” ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, konuşmaların ardından yarışmada birinci olan öğrencilere ödüllerini takdim etti. Çiftçi, birinci olan öğrencilerin umreye gönderileceğini anımsatarak, finale kalan diğer öğrencileri de umreye kendilerinin göndereceğini açıkladı.

Türkiye Münazara Yarışması Büyük Final Programı'na, eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, bazı milletvekilleri ile öğrenciler katıldı.