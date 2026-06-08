Kahramanmaraş polisi, halkın huzurunu kaçıran odaklara yönelik darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen yoğun mesai kapsamında on binlerce şahıs sorgulanırken, uyuşturucu tacirlerine, kaçakçılara ve asayişi bozan magandalara rekor cezalar ve tutuklamalar geldi.

Asayiş Ekipleri Suçluları Kıskıvrak Yakaladı

Emniyet Genel Kurulu verilerine göre asayiş uygulamalarında tam 34 bin 230 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Bu denetimler neticesinde çeşitli suçlardan aranan 100 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 30 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda ise 12 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet kurusıkı tabanca, 10 adet av tüfeği, 79 adet tabanca fişeği, 52 adet av tüfeği fişeği ve 14 adet kurusıkı fişeği, 4 adet kesici delici alet ele geçirildi

Narkotik ve KOM Birimlerinden Zehir Tacirlerine Darbe

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir haftada 34 ayrı olaya müdahale etti. Bu operasyonlarda 40 şahıs yakalanırken 5 zehir taciri tutuklandı. Operasyonlarda; 45,05 gram bonzai (8,52 gramı bonzai hammaddesi), 622 adet sentetik ecza, 22 adet ecstasy/captagon, 1,9 gram metamfetamin ve 1,06 gram esrar ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ise düzenledikleri operasyonlarda 11 şahsa adli işlem uygularken; 15 adet kaçak cep telefonu, 106 adet emtia ve 20 litre etil alkol ele geçirerek kamuyu zarara uğratanların önünü kesti.

Trafikte Sıkı Denetim: 167 Araç Men Edildi

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de sürücülerin ve yayaların can güvenliği için gece gündüz sahadaydı. Haftalık süreçte 26 bin 650 araç, 1.648 motosiklet ve 260 okul servisi didik didik kontrol edildi. 2.825 alkol denetimi gerçekleştirilirken, abartı egzoz kullanan 25 araç ile belgesiz araç kullanan 379 sürücüye geçit verilmedi.

Kurallara uymayan, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden 52 sürücü dahil olmak üzere toplam 2 bin 844 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı, 167 araç ise trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, şehrin huzur ve güvenliği için tüm birimleriyle 7/24 esasına göre operasyon ve denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.