Olay, Onikişubat ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Büğlek Caddesi’nde meydana geldi. Trafikte drift yapan bir aracın görüntülerinin aksu televizyonu sosyal medyada paylaşılması üzerine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde aracın plakası ve sürücüsü kısa sürede tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücü hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sürücüye toplam 140 bin TL trafik idari para cezası uygulandığı, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulduğu ve aracın da 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.