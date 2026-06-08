Anne ve bebeklerin sağlık süreçlerini daha konforlu, güvenli ve destekleyici bir ortamda geçirmelerini amaçlayan proje, sağlık alanında önemli bir sosyal sorumluluk çalışması olarak değerlendirildi. Açılış programına sağlık yöneticileri, akademisyenler, vakıf temsilcileri ve davetliler katıldı.

Programda yapılan konuşmalarda, yeni doğan yoğun bakım sürecinde bulunan bebeklerin anneleriyle bağlarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekilerek, Anne ve Bebek Odası’nın ailelerin bu zorlu süreçte daha rahat ve huzurlu bir ortamda bulunmalarına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Yetkililer, projenin hem anne hem de bebek sağlığı açısından önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.