Farklı yaş gruplarına yönelik düzenlediği etkinliklerle gönüllere dokunan Gençlik Meclisi, bu kez Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Karşıyaka İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Çocukların hem eğlenmesini hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

Okul bahçesinde kurulan etkinlik alanlarında öğrenciler birbirinden eğlenceli oyunlar ve aktivitelerle keyifli vakit geçirirken, neşeleri etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Okul Bahçesi Şenlik Alanına Dönüştü

Program boyunca Gençlik Meclisi gönüllüleri çocuklarla birebir ilgilendi. Ekipler, çocukların kitaplara olan ilgisini artırmak için her bir öğrenciye çeşitli kitaplar dağıttı.

Yüz boyama etkinlikleriyle rengârenk görüntüler ortaya çıkarken sandalye kapmaca, satranç ve çeşitli oyunlarla minikler büyük heyecan yaşadı.

Eğlenceli oyunlar sayesinde öğrenciler hem doyasıya eğlendi hem de paylaşma, dayanışma ve takım çalışması gibi sosyal becerilerini geliştirme imkânı buldu.

“Üzerimize Düşen Sorumluluğu Yerine Getiriyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mert Kar, “Geleceğimizin teminatı çocuklarla bir araya geldik ve mutlu olduk. Onların mutlu olduğunu görmek bizleri motive etti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’in öncülüğünde Gençlik Meclisi olarak gençlerimizin hayallerine ulaşabilmeleri için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz” cümlelerini sarf etti.