Kahramanmaraş’ta yapımı süren 17 bin 500 kişilik yeni stadyum projesi, her geçen gün yükselen tribünleriyle dikkat çekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde hayata geçirilen proje, şehrin spor altyapısına önemli katkı sunacak.

Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde inşa edilen ve yaklaşık 2 milyar TL yatırımla gerçekleştirilen projede önemli aşamalar geride bırakıldı. Temel imalatları ve ana taşıyıcı sistemin büyük bölümü tamamlanırken, tribünlerin inşasında sona yaklaşılıyor.

Saha çalışmalarını yerinde görüntüleyen ekipler, şantiye alanında yoğun bir iş temposunun sürdüğünü aktardı. Kuzey, doğu ve batı tribünlerinde üçüncü kat seviyesine ulaşılırken, güney tribününde çalışmaların aralıksız devam ettiği gözlendi.

Tribün bloklarının yükselmesiyle birlikte stadyumun genel silueti de belirginleşmeye başladı. Saha çevresindeki yapı elemanları ve teknik imalatlar eş zamanlı olarak ilerlerken, projenin tamamlanmasıyla birlikte Kahramanmaraş modern ve uluslararası standartlara uygun 17 bin 500 kişilik bir spor tesisine kavuşacak.

Yeni stadyumun yalnızca futbol karşılaşmalarına değil, farklı sportif ve sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapması hedefleniyor. Proje tamamlandığında şehrin spor turizmine ve altyapısına da önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Şehirde uzun süredir beklenen yatırımın planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi, yükselen tribünlerle birlikte “yeni stadyum” hayalini gerçeğe dönüştürüyor.