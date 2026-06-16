Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın Kahramanmaraş’a yönelik müjdeleri, hemşehrimiz Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat tarafından kamuoyuna duyuruldu. Onikişubat, Ekinözü ve Çağlayancerit ilçeleri sınırlarında yer alan Yılanovası, Engizek, Ayranpınarı, Gölala, Çohum, Atpınarı, Yunala ve Ağpınar bölgelerinde uygulanacak mera ıslahı ve gölet projeleriyle tarım ve hayvancılık alanında önemli bir dönüşüm hedefleniyor.

Hayata geçirilecek projeler kapsamında mera alanlarının verimliliği artırılacak, su kaynaklarının daha etkin kullanılması sağlanacak ve hayvancılık faaliyetlerinin altyapısı güçlendirilecek. Yapılacak yatırımlar sayesinde üreticilerin yem maliyetlerinin düşürülmesi, hayvanların daha sağlıklı ve verimli meralarda yetiştirilmesi ve bölgedeki üretim kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, projelerin özellikle yayla ve mera hayvancılığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Polat: “Bu yaylalarda ve meralarda yüz binlerce hayvanın yetiştirilecek olması bizleri son derece heyecanlandırıyor. Üreticimizin daha güçlü şartlarda üretim yapabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üreticiye ve kırsal kalkınmaya verdiği desteğin önemine vurgu yapan Polat, “Cumhurbaşkanımızın çiftçilerimize yönelik destekleri ve üreticimizin yanında duran yaklaşımı bizler için son derece kıymetlidir. Milletimizin her daim yanında olmaya, üretimi ve kalkınmayı desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bölgede gerçekleştirilecek mera ıslahı ve gölet projelerinin tamamlanmasıyla birlikte Kahramanmaraş’ın tarım ve hayvancılık alanındaki rekabet gücünün artması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlanması bekleniyor. Projelerin, özellikle hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiler için uzun vadeli ve sürdürülebilir bir destek oluşturacağı belirtiliyor.