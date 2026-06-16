Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü, yaz tatili öncesinde düzenlediği “Hello Summer” etkinliğiyle okul bahçesini adeta şenlik alanına çevirdi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen organizasyonda öğrenciler, veliler ve öğretmenler bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler ve aileleri gün boyunca çeşitli oyunlar, yarışmalar ve dans gösterileriyle keyifli vakit geçirdi. Çocukların enerjisi ve neşesi dikkat çekerken, veliler de etkinliklere katılarak bu anlara ortak oldu.

Programın en ilgi çeken bölümlerinden biri ise ateş başında gerçekleştirilen masal etkinliği oldu. Öğrenciler, masal dinletileri eşliğinde hem eğlendi hem de arkadaşlarıyla birlikte unutulmaz anlar yaşadı.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerine de büyük önem verildiği vurgulandı. Bu tür etkinliklerin okul–aile iş birliğini güçlendirdiği ifade edildi.

“Hello Summer” etkinliği, hem öğrenciler hem de veliler tarafından büyük beğeni toplarken, eğitim yılının en renkli organizasyonlarından biri olarak hafızalarda yer aldı. Öğrenciler, yaz tatiline coşku ve mutlulukla uğurlandı.