Çamlıca Restoran'da düzenlenen Programa; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, çeşitli dernek başkanları ile birlikte şehit ve gazi aileleri katıldı.

Duygusal anlara sahne olan buluşma, birlik ve beraberlik mesajlarıyla pekişti.

Yemekte konuşan Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, teşkilatın tarihsel köklerine ve bugüne kadar üstlendiği önemli görevlere değindi.

Gemalmaz, “Jandarma, 186 yıllık şanlı tarihi boyunca milletimizin sevgisine ve güvenine mazhar olmuş bir teşkilattır. Bizler de bu güveni daha da pekiştirmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışan jandarmanın, hukukun üstünlüğünü esas alarak görev yaptığını vurgulayan Tümgeneral Gemalmaz, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

Program, şehitler için yapılan dualarla sona erdi.