Edinilen bilgilere göre olay, Onikişubat İlçesindeki Kumaşır Gölü’nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak göle düştü.

Araçta bulunan kişiler, kazanın ardından kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kıyıya ulaşmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, gölde bulunan otomobilin çıkarılması için çalışma başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda araç bulunduğu yerden çıkarılarak kıyıya alındı.

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.