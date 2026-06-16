Sarız İlkokulu bünyesinde hayata geçirilen ve proje kapsamında açılan 42’nci kütüphane olma özelliği taşıyan eğitim yatırımı, ilçe protokolü, eğitim camiası ve vatandaşların yoğun katılımıyla hizmete sunuldu.

Kütüphanenin açılış programına Sarız Kaymakamı Hüseyin Emre Çıral, İlçe Emniyet Amiri Adem Tolga Seyhan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Furkan Günaydın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Serdar Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Aslan, Şube Müdürü Yunus Cengiz, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bedreddin Oğuz Kekeç, İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Nihat Akçay ile çok sayıda davetli katıldı.

Yargıtay Daire Başkanı Ramazan Kaya’nın öncülüğünde oluşturulan kütüphane projesine çok sayıda hâkim ve savcı da destek verdi. Eğitim alanında sosyal sorumluluk anlayışıyla yürütülen çalışma kapsamında temin edilen kitaplar ve eğitim materyalleriyle öğrenciler için modern bir öğrenme ortamı hazırlandı.

Modern tasarımı ve zengin kitap içeriğiyle dikkat çeken kütüphane, öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasına, araştırma becerilerinin gelişmesine ve bilgiye daha kolay ulaşmasına katkı sağlayacak önemli bir eğitim yatırımı olarak değerlendirildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu. Öğrenciler ise yeni kütüphanelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Kütüphanenin bölgedeki çocukların eğitim hayatına önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Adliyesi Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörü Naile Alevci, çocukların kitaplarla buluşmasının geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğunu belirtti. Alevci, Yargıtay Daire Başkanı Ramazan Kaya’nın öncülüğünde yürütülen proje kapsamında Kahramanmaraş genelinde ve çevre il ve ilçelerde çok sayıda okulun kütüphaneye kavuşturulduğunu ifade etti.

Eğitime destek çalışmalarının artarak devam edeceğini vurgulayan Alevci, projeye katkı sunan başta Yargıtay Daire Başkanı Ramazan Kaya olmak üzere hâkimlere, savcılara, kurum temsilcilerine ve destek veren herkese teşekkür etti.