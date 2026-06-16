Yaklaşık üç yıldır faaliyetlerini konteyner çarşılarda sürdüren esnaflar, yapımı tamamlanan kalıcı iş yerlerine taşınarak yeni döneme adım atıyor. Şehir genelinde sürdürülen dönüşüm çalışmaları kapsamında konteynerlerin kaldırılmasıyla birlikte ticaret merkezlerinde daha düzenli ve modern bir görünüm oluşuyor.

Kalıcı iş yerlerinin hizmete girmesiyle esnafın daha konforlu ve sürdürülebilir şartlarda faaliyet göstermesi hedeflenirken, şehir ekonomisinin de yeni bir ivme kazanması bekleniyor. Yetkililer, devam eden projelerin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve şehir merkezindeki dönüşümün etaplar halinde sürdürüleceğini belirtiyor.

Konteyner çarşıların kaldırılmasıyla birlikte uzun süredir geçici yapılarla çevrili olan meydanlar ve kamusal alanlar da yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı. Şehrin önemli buluşma noktaları daha geniş ve ferah bir görünüme kavuşurken, vatandaşlar da kent merkezinin eski kimliğine yeniden kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Deprem sonrası yeniden ayağa kalkma mücadelesini sürdüren Kahramanmaraş’ta, kalıcı konut ve iş yerlerinin tamamlanmasıyla birlikte normalleşme süreci her geçen gün daha görünür hale geliyor. Kent estetiğine katkı sağlayacak yeni düzenlemelerle birlikte sosyal ve ekonomik yaşamın daha da canlanması hedefleniyor.