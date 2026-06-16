Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Sanat ve Yaşam Merkezleri’nde eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, Piazza AVM’de açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kadınların üretime katılımını artırmak, sosyal hayatta daha aktif rol almalarını sağlamak ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Kadın Sanat ve Yaşam Merkezleri’nde hazırlanan birbirinden özel eserler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Serginin açılışında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, merkezlerin kadınların sosyal yaşamda daha görünür olmaları ve üretim potansiyellerini ortaya çıkarmaları amacıyla hizmet verdiğini belirtti.

Merkezlerde geleneksel ve modern el sanatları alanında eğitimler verildiğini ifade eden Taşkıran, ahşap boyama, tezhip, çini, sim sırma ve Maraş nakışı başta olmak üzere 10 farklı branşta yaklaşık 500 kadının kurslardan faydalandığını söyledi.

Kadınların yıl boyunca büyük emekle hazırladığı ürünlerin sergilendiği etkinlikte, el sanatlarının en güzel örnekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergiyi gezen vatandaşlar, kursiyerlerin ortaya koyduğu eserleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Kadınların hem yeni beceriler kazandığı hem de sosyal hayata daha güçlü katılım sağladığı merkezlerde hazırlanan çalışmalar, kursiyerlerin üretkenliğini ve sanatsal yeteneklerini gözler önüne serdi.

Piazza AVM’de açılan sergi, kadın emeğinin görünür kılınmasına katkı sağlarken, ziyaretçilerden de tam not aldı.