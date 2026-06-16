Edinilen bilgilere göre kaza, kent merkezinde bulunan Aliya İzzetbegoviç Parkı yakınlarında yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen kazada 3 otomobil ve 1 motosiklet birbirine çarptı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, trafik akışının kontrollü şekilde sağlanması için çalışma yürüttü.

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu meydana geldi.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, polis ekipleri kazanın oluş nedenine ilişkin inceleme başlattı.