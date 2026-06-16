Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla yürüttüğü yatırım programını aralıksız sürdürüyor. Bir yandan altyapı modernizasyon çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, altyapı imalatları tamamlanan bölgelerde de üstyapı uygulamalarını eş zamanlı olarak hayata geçiriyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Dulkadiroğlu Gazipaşa Mahallesi Gazneliler Caddesi’nde ekipler hummalı şekilde sıcak asfalt mesaisine start verdi.

Konforlu ve Güvenli Ulaşım

Pınarbaşı ve Yörükselim mahalleleri başta olmak üzere çevre mahalleleri birbirine bağlayan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Gazneliler Caddesi’nde sıcak asfalt serimine başlayan ekipler, caddeyi baştan sona yenileyerek vatandaşların hizmetine sunacak. Yaklaşık 3 bin ton sıcak asfaltın kullanılması planlanan arter, yaklaşık 9 Milyon TL’lik yatırım ile modernize edilecek. Asfalt seriminin tamamlanmasının ardından yolun hem sürüş güvenliği hem de ulaşım konforu açısından bölge sakinlerine daha kaliteli bir hizmet sunması hedefleniyor.