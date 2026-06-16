Dadaloğlu Mahallesi'nde 4 Haziran'da apartmanın bahçesinde oynayan kardeşini kontrol etmek için 12. katın koridorundaki pencereden sarktığı sırada düşerek ağır yaralanan Ecrin Karaca'nın Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Evine getirilen Ecrin Karaca, gazetecilere, komşularının kendisini pasta kesip gökyüzüne balon bırakarak karşıladığını söyledi.

Komşularının yaptığı karşılamadan duyduğu mutluluğu dile getiren Karaca, sağlığına kavuşur kavuşmaz babasının yolundan giderek yardım işlerine yöneleceğini belirtti.

Karaca, kendisi için dua eden herkese teşekkür ederek, "En yakın zamanda herkese bazı sürprizlerimiz olacak." dedi.

El Ele İyilik Kanatları Derneğinin başkanlığını yapan baba Hakan Harput Karaca da kızıyla sağlıklı şekilde yeniden evlerine döndükleri için çok mutlu ve huzurlu olduğunu belirtti.

Ecrin'in sağlığına kavuşması dolayısıyla Allah'a şükrettiğini dile getiren Karaca, komşularına da kızına yaptıkları karşılama dolayısıyla teşekkür etti.

Karaca, kızının durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin evlerinde devam edileceğini kaydetti.

Bu arada, çocuğun düştüğü pencere de dahil olmak üzere binanın koridorlarındaki çoğu pencerenin demir korkuluklarla kapatıldığı görüldü.

- Olay

Dadaloğlu Mahallesi'nde 4 Haziran'da Ecrin Karaca, apartmanın bahçesinde oynayan kardeşini kontrol etmek için 12. katın koridorundaki pencereden sarktığı sırada düşmüştü.

Bina girişindeki metal sundurmaya çarpıp zemine düşmesi nedeniyle ağır yaralanan Karaca, evinin yakınındaki özel hastanede yapılan müdahalelerin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Ecrin Karaca'nın metal sundurmaya çarparak zemine düşmesi binanın güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA