Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ani kalp durmalarına karşı hayat kurtarmak amacıyla halka açık alana yerleştirilen kritik bir tıbbi cihazın çalınmasıyla ilgili hızlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Hayat Kurtaran Cihaz Kısa Sürede Bulundu

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından temmuz ayında İsmet İnönü Parkı'na yerleştirilen Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı, 4 Ağustos tarihinde çalındı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, titiz bir çalışma sonucunda hırsızlık şüphelisi H.K.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin evinde ele geçirilen OED cihazı, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak yeniden İsmet İnönü Parkı'ndaki eski yerine monte edildi.

"Vatandaşlarımızca Kendi Malları Gibi Korunmasını Arzu Ederiz"

Yaşanan olayla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Adana Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adnan Atılgan, ani kalp durması vakalarında ilk müdahale için hayati önem taşıyan cihazın kısa sürede bulunarak yeniden hizmete alınmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Kentte Atatürk Parkı, İnönü Parkı, Turgut Özal Bulvarı ve Kurtuluş Caddesi'nde bulunan OED cihazlarının konum ve durum bilgilerini anlık olarak takip edebildiklerini vurgulayan Atılgan, şu çağrıda bulundu:

"Herhangi bir olayda sağlık komuta kontrol merkezine anında gerekli bildirimler yapılmaktadır. Bir gün kime ve ne zaman lazım olacağı bilinmeyen ancak hayat kurtarıcı olan, devletimizin imkanlarıyla ASELSAN'ın kendi mühendisleri tarafından üretilen bu önemli cihazın, vatandaşlarımızca kendi malları gibi korunmasını arzu ederiz."