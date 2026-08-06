Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ani kalp durmalarında kullanılmak üzere bir parka yerleştirilen Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazını çalan zanlı tutuklandı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından temmuz ayında İsmet İnönü Parkı'na yerleştirilen OED cihazı 4 Ağustos'ta çalındı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla OED cihazını çaldığı tespit edilen şüpheli H.K'yi adresine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin evinde bulunan OED cihazı, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yeniden İsmet İnönü Parkı'ndaki eski yerine monte edildi.

- 'Korunmasını arzu ederiz'

Adana Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adnan Atılgan, AA muhabirine, ani kalp durması vakalarında ilk müdahale için kullanılan cihazın kısa sürede bulunarak yeniden hizmete alınmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Kentte Atatürk Parkı, İnönü Parkı, Turgut Özal Bulvarı ve Kurtuluş Caddesi'nde yer alan OED cihazlarının konum ve durum bilgilerini anlık olarak takip edebildiklerini vurgulayan Atılgan, 'Herhangi bir olayda sağlık komuta kontrol merkezine anında gerekli bildirimler yapılmaktadır. Bir gün kime ve ne zaman lazım olacağı bilinmeyen ancak hayat kurtarıcı olan, devletimizin imkanlarıyla ASELSAN'ın kendi mühendisleri tarafından üretilen bu önemli cihazın, vatandaşlarımızca kendi malları gibi korunmasını arzu ederiz.' ifadesini kullandı.