Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Turgut Özal Bulvarı'ndaki kavşakta F.S'nin kullandığı 01 SF 218 plakalı motosiklet ile A.A. idaresindeki 01 AID 155 plakalı otomobil çarpıştı.
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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü F.S. ve arkasındaki T.K, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA