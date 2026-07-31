Adnan Kahveci Bulvarı’nda Dehşet Anları

Adana’nın hareketli noktalarından biri olan merkez Çukurova ilçesinde, akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir silahlı saldırı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentin gözde noktalarından Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde yer alan restoranın bulunduğu bölgeye gelen şüpheliler huzur bozdu.

Motosikletle Gelip Kurşun Yağdırdılar

Yüzleri maskeli veya kimliği henüz resmi makamlarca açıklanmayan 2 şüpheli, olay yerine motosikletle geldi. Şüphelilerden biri, doğrudan iş yerini hedef alarak art arda ateş açtı. Çevrede büyük panik ve korkuya neden olan saldırının ardından zanlılar, aynı motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Saldırı sırasında isabet eden mermiler nedeniyle yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin incelemeler sürerken, emniyet güçleri kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.