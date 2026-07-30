Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşanan üzücü olayda, balık tutmak için gittiği Ceyhan Nehri'ne düşerek kaybolan Cumali Tosun'un cansız bedenine ulaşıldı.

28 Temmuz'da Koruklu Mahallesi yakınlarında balık avlamak için arkadaşıyla birlikte nehir kenarına giden 60 yaşındaki Tosun, kıyıda dengesini kaybederek suya düştü. Kısa sürede gözden kaybolan Tosun için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Ekipler Günlerce Arama Yaptı

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, polis ve itfaiye ekipleri, hem nehirde hem de çevresinde kapsamlı arama çalışmaları yürüttü.

Günler süren çalışmalar sonucunda ekipler, Cumali Tosun'un cansız bedenini, nehre düştüğü noktadan yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta tespit etti.

Cenaze Adli Tıp Kurumu'na Gönderildi

Sudan çıkarılan Tosun'un cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.