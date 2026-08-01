Kozan'da Kavşakta Korkutan Kaza

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan bir kavşakta yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 01 RG 554, 01 TR 742 ve 01 BDS 742 plakalı otomobiller kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.

Ekipler Kısa Sürede Olay Yerine Ulaştı

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptıkları 7 yaralıyı ambulanslarla Kozan ve çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Kazayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, olayın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.