Yakınlarının İhbarı Üzerine Arama Başlatıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde kaybolan bir kişiden gelen acı haber ailesini yasa boğdu. Çulluuşağı Mahallesi'nde yaşayan Halil Baz, dün evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
AFAD, Jandarma ve Arama Kurtarma Ekipleri Seferber Oldu
Kayıp ihbarı üzerine AFAD, jandarma ve Yesevi Arama Kurtarma (YAK) ekipleri, mahalle çevresi ile kırsal alanlarda arama faaliyetlerini sürdürdü.
Ekiplerin Horzum Yaylası'ndaki ormanlık alanda gerçekleştirdiği çalışmalar sırasında Halil Baz'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze Morga Kaldırıldı
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı incelemelerin ardından Halil Baz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.