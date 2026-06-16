Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla 8-15 Haziran 2026 tarihleri arasında kapsamlı denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi. Asayiş, narkotik, kaçakçılık ve trafik alanlarında yürütülen çalışmalarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, çeşitli suç unsurları da ele geçirildi.

Asayiş uygulamaları kapsamında yapılan çalışmalarda 96 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 29 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 93 tabanca fişeği, 87 kurusıkı fişeği ve 5 kesici-delici alet ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 48 ayrı operasyonda 54 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı. Operasyonlarda 356,65 gram esrar, 6 kök hint keneviri, 28,01 gram metamfetamin, 138,07 gram bonzai, 191 adet sentetik ecza, 640 adet ecstasy/captagon ve 19,89 gram kokain ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında ise 15 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 60 kilogram tütün, 2 bin 40 paket dolu makaron, 30 kutu boş makaron, 19 kaçak cep telefonu, 6 sahte belge, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 37 tabanca fişeği ele geçirildi.

Trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ise 28 bin 127 araç, 2 bin 324 motosiklet ve 249 okul servisi kontrol edildi. Ayrıca 2 bin 448 sürücüye alkol denetimi uygulandı.

Denetimlerde 21 araçta abartı egzoz, 338 sürücüde belgesiz araç kullanımı ve 63 araçta yüksek sesle müzik nedeniyle işlem yapıldı. Toplamda 2 bin 750 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 165 araç trafikten men edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.