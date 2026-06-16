Kahramanmaraş'ın eşsiz doğal güzellikleri, son dönemde artan çevre kirliliği nedeniyle tehdit altında. Özellikle hafta sonları yoğun ziyaretçi ağırlayan mesire alanları, piknik bölgeleri, yaylalar ve su kenarlarında bırakılan çöpler vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından tercih edilen piknik alanlarında gelişigüzel bırakılan plastik şişeler, yiyecek ambalajları, cam şişeler ve diğer atıklar hem çevre kirliliğine yol açıyor hem de doğal yaşamı olumsuz etkiliyor.

Çevreye duyarlı vatandaşlar, piknik sonrası bazı kişilerin çöplerini toplamak yerine bulundukları alanlarda bırakarak bölgeden ayrıldığını belirterek bu durumun Kahramanmaraş'ın doğal güzelliklerine zarar verdiğini ifade ediyor. Özellikle yaz aylarında artan ziyaretçi yoğunluğuyla birlikte kirlilik sorununun daha görünür hale geldiği belirtiliyor.

Uzmanlar ise doğaya bırakılan atıkların sadece görüntü kirliliği oluşturmadığını, aynı zamanda yangın riskini artırdığını ve birçok canlı türü için tehlike oluşturduğunu vurguluyor. Özellikle cam şişe ve yanıcı atıkların sıcak havalarda ciddi yangınlara neden olabileceğine dikkat çekiliyor.

Vatandaşlar, temiz bir çevrenin korunmasının yalnızca belediyelerin ya da ilgili kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, piknik yapan herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyor.

Kahramanmaraş'ın doğal güzelliklerinin gelecek nesillere aktarılabilmesi için ziyaretçilerin çöplerini toplaması, atıkları çöp kutularına bırakması ve çevreyi temiz tutması gerektiği ifade edilirken, "Doğayı nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakalım" çağrısı yapılıyor.