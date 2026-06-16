Başkan Yardımcısı Şen burada partililere hitap ederek "Bizlere artık uyumak yok, Türk milleti, bizim sorun çözme kabiliyetimiz sebebiyle her seferinde zaten bize oy veriyor” dedi.

"İşte tam orada Türkiye'nin ve bu bölgenin başında çok büyük bir lidere ihtiyacımız var. Çok tecrübeli, akıllı, zeki, herkesi ve olayları köküyle beraber bilen lidere ihtiyacımız var. Öyle bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan. O zaman ne edeceğiz, gecesini gündüzüne katacak bu teşkilat. Bizlere artık uyumak yok, son 2 yıl ve yeniden Cumhurbaşkanı'mızı bu ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz ki bu liderlikle bu iş ancak yürüyebilir. Lider böyledir, bin kişi bir araya gelip çözemez ama bir adam çıkar ortaya çözer. Biz vatandaşımızı dinleriz, sorunları alırız, en efektif şekilde çözeriz. Türk milleti, bizim sorun çözme kabiliyetimiz sebebiyle her seferinde zaten bize oy veriyor."

Şen ve beraberindekiler, daha sonra Terme Caddesi'nde selden etkilenen esnafı ziyaret etti. İş yerlerinde incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Şen, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.