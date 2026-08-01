Polis Ekiplerinden Nefes Kesen Takip

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde devriye görevindeki polis ekipleri, Şirintepe Mahallesi'nde plakasız şekilde seyreden bir motosikleti durdurmak istedi. Ancak sürücü, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sırasında motosiklet sürücüsü Köyyolu Sokak'ta kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kazanın ardından motosikleti olay yerinde bırakan şüpheli, yaya olarak kaçmayı başarırken izini kaybettirdi.

Şasi Numarası Gerçeği Ortaya Çıkardı

Olay yerinde bırakılan plakasız motosiklet üzerinde inceleme yapan ekipler, şasi numarasından aracın bilgilerine ulaştı. Yapılan sorgulamada motosikletin 06 ABT 980 plakaya kayıtlı olduğu ve araç hakkında daha önce yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

5 Ayrı İhlalden 256 Bin 219 Lira Ceza

Polis ekipleri, tespit edilen plaka ve ruhsat bilgileri üzerinden motosiklet sahibine çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 5 farklı maddeden toplam 256 bin 219 lira idari para cezası uyguladı.

Kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.