Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna yönelik yaklaşık 7 ay süren planlı çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında yapılan incelemelerde, MASAK verileri doğrultusunda şüphelilere ait hesap hareketlerinin toplam hacminin 378 milyon 775 bin 83 lira olduğu tespit edildi.

İncelemelerde, bazı araç alım-satım işlemlerinin gerçeği yansıtmadığı, müşteki beyanları doğrultusunda ise faiz karşılığında para verilerek hayali araç satışları üzerinden tefecilik yapıldığı değerlendirildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada, 89 tabanca fişeğinin yanı sıra tefecilik faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA