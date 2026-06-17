Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve ilçelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Şehir genelinde başlatılan asfalt seferberliği çerçevesinde şehir merkezi ve ilçelerde yol yenileme çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Pazarcık’ta da sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmaların ilk adresi, ilçe merkezinin en işlek güzergâhlarından biri olan İstasyon Caddesi oldu. Pazarcık Belediyesi, Kaymakamlık, Adliye ve çeşitli bankalara ulaşım sağlayan cadde hem araç hem de yaya trafiği açısından ilçenin en yoğun noktaları arasında yer alıyor.

Cadde üzerinde daha önce tamamlanan altyapı imalatlarının ardından ekipler tarafından sıcak asfalt serimine geçildi. Yürütülen çalışmalarla birlikte yolun fiziksel standardının yükseltilmesi ve ulaşımda yaşanan konfor kayıplarının giderilmesi amaçlanıyor.

Yürüyüş Yollarında Kapsamlı Bakım Yapılacak

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sürdürülen asfalt çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor. Sıcak asfalt seriminin ardından ise caddede bulunan yürüyüş yollarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Baştan sona yenilenecek İstasyon Caddesi’nde hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ortamı oluşturulacak. Yol kaplamasının yenilenmesiyle birlikte sürüş kalitesinin artırılması, yaya yollarındaki düzenlemelerle de vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak bir ulaşım altyapısının oluşturulması hedefleniyor.