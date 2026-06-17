Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım ağını daha güçlü ve modern hale getirmek amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen yeni konut ve ticari bölgelerin ulaşım ihtiyacını karşılamaya yönelik gerçekleştirilen planlamalar kapsamında çalışmalarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yol yatırımlarını eş zamanlı olarak hayata geçirmeye devam ediyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmaların son adreslerinden biri de deprem sonrası hızla gelişen Azerbaycan Mahallesi ve bölgedeki kentsel tasarım alanları oldu. Gece boyunca sürdürülen asfalt uygulamalarıyla bölgedeki ulaşım altyapısı önemli ölçüde güçlendiriliyor.

Ekipler, planlanan program doğrultusunda yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki ulaşım güzergâhını sıcak asfaltla kaplayarak yolu modern ve konforlu hale getiriyor. Bölgede Azerbaycan Bulvarı’na alternatif olacakyeni güzergahın sıcak asfaltla kaplanmasının ardından Azerbaycan Mahallesi ve bölgedeki kentsel tasarım alanlarının ulaşımı iyileştirilecek. Ana ulaşım arterlerine daha hızlı ulaşabilmesine imkân sağlayacak çalışma, ticari hareketliliğe de katkı sunacak.