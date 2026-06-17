Cumhurbaşkanlığı tarafından Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı. Karar kapsamında Samsun Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcılığı görevine atandı.

Tuğçe Orhan, daha önce sosyal medyada hakkında yapılan yorumlarla gündeme gelmişti. Bazı kullanıcılar, Orhan'ın 'Barbie Bebek'e benzediğini söyleyerek fotoğraflarını paylaşmış, konu kısa sürede sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Orhan'ın önümüzdeki günlerde Burdur'a geçerek yeni görevine başlaması bekleniyor.

İngiltere'nin Londra kentinde dil eğitimi alan ve Birleşik Krallık'ın idari yapısı üzerine incelemelerde bulunan Orhan, daha sonra Samsun'un Ladik ilçesine kaymakam vekili olarak atandı. Şubatta yayımlanan bir kararnamede, Ladik Kaymakamlığı'na asaleten getirildi.

Sosyal medyada dış görünüşü nedeniyle 'Barbie Kaymakam' lakabıyla tanınan Orhan, Ladik'te yürüttüğü çalışmalarla da takdir kazandı. Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcılığı göreviyle kariyerinde yeni bir aşamaya geçiyor.