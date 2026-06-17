İlçe sınıflarında yeni dönem

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” kapsamında hazırlanan tebliğle, ilçe sınıflandırmalarında değişikliğe gidildi.

Yapılan düzenleme ile bazı ilçelerin idari statüleri yeniden belirlenerek atama ve görev dağılımında esas alınan kriterler güncellendi.

1. sınıf ilçeler yeniden belirlendi

Tebliğe göre Aydın’ın Didim, Kocaeli’nin Dilovası, Manisa’nın Alaşehir ve Sakarya’nın Sapanca ilçeleri 1. sınıf ilçe olarak tespit edildi.

Bu sınıflandırma, söz konusu ilçelerin idari ve ekonomik yapılarının yeniden değerlendirildiğini ortaya koydu.

Bazı ilçelerde sınıf değişimi

Yeni düzenleme kapsamında farklı illerdeki ilçeler de yeniden sınıflandırıldı:

2. sınıf ilçeler: Hatay Arsuz, Mardin Artuklu, Samsun 19 Mayıs, Trabzon Yomra

Hatay Arsuz, Mardin Artuklu, Samsun 19 Mayıs, Trabzon Yomra 3. sınıf ilçeler: Edirne Enez ve İpsala, Samsun Kavak, Trabzon Arsin

Edirne Enez ve İpsala, Samsun Kavak, Trabzon Arsin 4. sınıf ilçeler: Afyonkarahisar İhsaniye, Artvin Yusufeli, Balıkesir Marmara ve diğer ilçeler

Afyonkarahisar İhsaniye, Artvin Yusufeli, Balıkesir Marmara ve diğer ilçeler 5. sınıf ilçeler: Adana Saimbeyli, Samsun Asarcık, Sivas Altınyayla, Trabzon Dernekpazarı

Adana Saimbeyli, Samsun Asarcık, Sivas Altınyayla, Trabzon Dernekpazarı 6. sınıf ilçeler: Diyarbakır Hazro ve Kocaköy

Düzenleme ile birlikte ilçelerin idari ağırlıklarının yeniden belirlendiği ifade edildi.

Vali yardımcısı sayıları da güncellendi

Tebliğ kapsamında illerde görev yapacak vali yardımcılarının sayısı da yeniden düzenlendi.

Buna göre:

İstanbul: 25

Ankara: 20

İzmir: 14

Hatay: 11

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, Kocaeli, Konya, Manisa, Kahramanmaraş , Muğla ve Sakarya'da 10,

, Muğla ve Sakarya'da 10, Adıyaman, Malatya ve Samsun'da vali yardımcısı sayısı 9,

Bolu; Erzurum, Isparta, Kayseri, Ordu, Tekirdağ, Trabzon ve Şanlıurfa'da 8,

Afyonkarahisar, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Mardin, Van ve Yalova'da 7,

Ağrı, Amasya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Çankırı, Çorum, Denizli, Giresun, Kars, Kırklareli, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sivas, Tunceli, Uşak, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Kilis, Zonguldak, Osmaniye ve Düzce'de 6,

Bitlis, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu, Kırşehir, Rize, Sinop, Tokat, Yozgat, Aksaray, Bartın, Ardahan, Iğdır ve Karabük'te 5,

Bayburt'ta ise 4 vali yardımcısı görev yapacak.

Yönetim yapısında yeni denge

Uzmanlar, yapılan değişikliklerin kamu yönetiminde görev dağılımını güncelleme ve ilçelerin gelişmişlik seviyelerine göre yeniden sınıflandırılması amacı taşıdığını belirtiyor.

Yeni sistemle birlikte atama ve yer değiştirme süreçlerinde daha güncel bir idari yapı hedefleniyor.