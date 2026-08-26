Uluslararası piyasalardan gelen son dakika haberleri ve jeopolitik gelişmeler, akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden milyonlarca sürücünün yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. İran ile ABD arasındaki gerilimin yumuşamaya başlaması, küresel enerji piyasalarında rahatlama yarattı.

Bu gelişmeyle birlikte uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan aşağı yönlü hareket, Türkiye'deki akaryakıt tabelalarına olumlu bir haber olarak yansıyor.

Motorinde 4 Liralık İndirim Pompaya Yansıyor

Sektör kaynaklarından edinilen kulis bilgilerine göre, küresel piyasalardaki bu düşüş trendi sonrasında motorin grubunda çok ciddi bir indirim beklentisi oluştu.

Yapılan hesaplamalar doğrultusunda motorinin litre fiyatında 4 liralık dev bir indirim öngörülüyor. Sürücülerin bütçesine nefes aldıracak olan bu büyük indirimin, 26 Ağustos’u 27 Ağustos’a bağlayan gece yarısından (00.01 itibarıyla) itibaren pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

Güncel akaryakıt tabelalarını değiştirecek olan bu indirim sonrasında sürücüler istasyonların yolunu tutarken, piyasalardaki hareketlilik yakından takip edilmeye devam ediyor.