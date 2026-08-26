AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki son gelişmeler ve bölgesel barış vizyonuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çelik, Türkiye'nin Suriye politikası ve "kardeşlik siyaseti" vurgusu yaptı.

Suriye’nin en zor günlerinde Türkiye’nin atığı adımlara dikkat çeken Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen sürece şu sözlerle dikkat çekti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye’nin üzerine karanlığın çöktüğü en zor günlerde, Suriyeli kardeşlerimizin tamamını terörden ve emperyalist saldırılardan korumak için büyük bir mücadele verdi. Bu soylu mücadeleye yıllar ve tarih şahittir."

Suriye’nin geleceğine dair mesajlar veren Çelik, ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının her zaman desteklendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Suriye’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir. SDG’nin feshedilmesinden sonra Suriye’nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu.

Şara yönetiminin kapsayıcı yönetim adımları, Suriye’nin geçmişin karanlıklarından kurtulması ve sağlam bir geleceğe ilerlemesi yönünde çok önemli mesafeler katetmesini sağlıyor."