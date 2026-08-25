Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında, adli makamların titiz çalışmalarıyla yeni ve kritik aşamalara geçildi. Örgütün tüm faaliyet alanları, mali yapısı, haksız mal varlığı edinme süreçleri ve bağlantılı olduğu tüzel kişilikler mercek altına alındı.

Adli kaynaklardan edinilen son bilgilere göre, soruşturma kapsamında operasyonların 3. dalgası başlatıldı.

54 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Yürütülen çok yönlü soruşturma çerçevesinde, suç örgütünün faaliyetlerine destek veren, firari örgüt mensuplarına yardım ve yataklık eden kişi ile yapıların tespiti sonrasında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçlerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonları kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

11 Şirket ve 3 Derneğe Kayyum Atandı

Soruşturmanın en dikkat çekici adımlarından biri de örgütün mali kaynaklarına yönelik atılan adımlar oldu. Suçtan elde edildiği ve suç gelirleriyle finanse edildiği değerlendirilen ticari ve sivil toplum yapılarına hukuki müdahale gerçekleştirildi. Bu kapsamda; 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi.

Örgütün finansal ağının tamamen kurutulması, şirket ve dernek üzerindeki yasadışı faaliyetlerin deşifre edilmesi amacıyla adli ve idari sürecin tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi.