Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş ve çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde, örgütün para trafiğini, mali yapılanmasını ve derin bağlantılarını içeren 37 klasörlük kritik evrakın Antalya'da bir evde saklanması talimatını verdiği tespit edilen şüpheli Mehmet A., güvenlik güçlerinin titiz takibi sonucu ele geçirildi.

Korkuteli’nde Yakalandı, Cep Telefonuna El Konuldu

Elde edilen bilgilere göre, Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneğinde çalışan ve örgütsel belgelerin güvenli bir yere nakledilerek saklanması sürecinde aktif rol oynayan Mehmet A.’nın yakalanması için Antalya’da çalışma başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat şube müdürlüklerinin koordineli ve titiz çalışmaları neticesinde şüphelinin izine Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi'nde ulaşıldı. Mehmet A., bir yakınına ait ikamette gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu adreste yapılan aramalarda, incelenmek üzere cep telefonuna el konuldu.

Mali Yapılanma ve Gizlenen Belgeler İnceleniyor

Adli kaynaklar; ele geçirilen dijital materyaller ile daha önce ele geçirilen 37 klasörlük mali ve örgütsel doküman arasındaki bağların çözüldüğünü belirtiyor. Belgelerin tam olarak hangi amaçla saklandığı, bu süreçte talimatı veren diğer figürler ve örgütün karanlık mali yapılanmasının tüm yönleriyle açığa çıkarılması için yürütülen soruşturmanın kararlılıkla sürdürüldüğü öğrenildi.