2026 Babalar Günü Hangi Gün Kutlanacak?

Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde Babalar Günü, geleneksel olarak Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Buna göre 2026 Babalar Günü, 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.

Aileler, bu özel günde babalarına sevgilerini göstermek için çeşitli sürprizler hazırlarken, hediyeler ve özel etkinlikler için de planlamalara başladı.

Babalar Günü'ne Kaç Gün Kaldı?

9 Haziran 2026 tarihi itibarıyla Babalar Günü'ne 12 gün kaldı. Özellikle son gün yoğunluğuna kalmak istemeyen vatandaşlar, hediye alışverişlerini ve kutlama organizasyonlarını şimdiden planlıyor.

Babalar Günü Neden Kutlanıyor?

Babalar Günü'nün hikâyesi Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Sonora Smart Dodd isimli bir kadın, annesinin vefatının ardından kendisini ve kardeşlerini büyük fedakârlıklarla büyüten babası William Jackson Smart'ın emeklerini onurlandırmak istedi. Anneler Günü gibi babaların da özel bir günü olması gerektiğini savunan Dodd'un girişimleri sonucunda ilk Babalar Günü kutlaması 1910 yılında gerçekleştirildi.

Yıllar içerisinde yaygınlaşan kutlama, 1966 yılında dönemin ABD Başkanı Lyndon B. Johnson tarafından resmi olarak kabul edildi. Daha sonra dünyanın birçok ülkesinde kutlanmaya başlandı.

Babalar Günü'nün Anlamı

Babalar Günü sadece hediye verilen bir gün değil; fedakârlıklarıyla ailelerinin yanında olan babalara sevgi, saygı ve teşekkürlerin sunulduğu özel bir gün olarak kabul ediliyor.

Bu nedenle birçok kişi, maddi değeri yüksek hediyeler yerine birlikte geçirilen kaliteli zamanı daha anlamlı buluyor.

Babalar Günü Mesajları

Babalar Günü yaklaşırken birçok kişi babasına göndereceği anlamlı mesajları araştırmaya başladı. İşte duygusal, kısa, komik ve özel Babalar Günü mesajlarından bazıları:

Duygusal Babalar Günü Mesajları

Sen benim ilk kahramanım, en büyük güvencem ve hayatımdaki en değerli insanlardan birisin. Babalar Günü'n kutlu olsun canım babam.

Bugün sahip olduğum ne varsa senin emeğin, fedakârlığın ve desteğin sayesinde. İyi ki varsın babacığım.

Bana sevgiyi, dürüstlüğü ve mücadeleyi öğreten canım babam... Babalar Günü'n kutlu olsun.

Sen ailemizin en güçlü çınarı, en güvenli limanısın. Sağlık ve mutluluk hep seninle olsun.

Kısa ve Anlamlı Babalar Günü Mesajları

İyi ki benim babamsın. Babalar Günü'n kutlu olsun.

Varlığın bana her zaman güç verdi. Seni çok seviyorum babam.

Hayat yolculuğumdaki en büyük rehberime sevgilerle...

Canım babam, iyi ki varsın.

Kızından Babaya Özel Mesajlar

Dünyadaki en büyük şansım senin kızın olmak. Babalar Günü'n kutlu olsun babacığım.

Sen benim ilk kahramanım, ilk öğretmenim ve en büyük destekçimsin.

Her zaman arkamda duran güçlü omzun için sana teşekkür ederim babam.

Eşe Gönderilebilecek Babalar Günü Mesajları

Çocuklarımızın gözündeki kahraman, benim hayat arkadaşımsın. Babalar Günü'n kutlu olsun.

Evimizin neşesi, ailemizin en büyük gücü... İyi ki varsın.

Çocuklarımıza verdiğin sevgi ve emek için sana minnettarız.

Komik Babalar Günü Mesajları

Sen pelerin giymeyen bir süper kahramansın. Babalar Günü'n kutlu olsun Superman!

Büyümüş olabilirim ama bu senden harçlık istemeyeceğim anlamına gelmiyor.

Babalar Günü'n kutlu olsun. Annemin "hayır" dediği şeylere "evet" dediğin için ayrıca teşekkürler.

Dünyanın en iyi babası sensin. Zaten başka bir aday da tanımıyorum.

Sosyal Medyada Paylaşılabilecek Babalar Günü Mesajı

Hayatım boyunca attığım her adımda yanımda olan, bana güç veren, sevgisini hiç eksik etmeyen canım babam... İyi ki varsın. Babalar Günü'n kutlu olsun. ❤️

Resimli Babalar Günü Mesajları