Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ederken, şehir merkezinin en önemli ulaşım akslarından biri olan Zübeyde Hanım Caddesi’nde dönüşüm çalışmalarında yeni bir aşamaya geçiyor. Vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve modern ulaşım imkânı sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, tamamlanan ilk etabın ardından caddede ikinci etap çalışmalarını başlatmaya hazırlanıyor.

Şehrin ulaşım ağını güçlendirmek, mevcut arterleri yeni şehir kimliğine uygun şekilde modernize etmek ve Kahramanmaraş’a yeni nesil ulaşım koridorları kazandırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Zübeyde Hanım Caddesi’nde önemli düzenlemeler hayata geçiriliyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmaların ilk etabında cadde boyunca ilk tabaka asfalt serimi, yürüyüş yollarının imalatı, çevre düzenlemeleri ve aydınlatma elemanlarının montajı tamamlandı.

Son Kat Asfalt Serimi Bu Hafta Yapılacak

İlk etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından ikinci etaba başlanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan program doğrultusunda bu hafta arterde son kat asfalt serimi gerçekleştirilecek. Yapılacak uygulamayla yağmursuyu ve kanalizasyon kapakları yol seviyesine getirilecek. Hem sürüş güvenliği artırılacak hem de yol yüzeyinde estetik ve pürüzsüz bir görünüm elde edilecek. Büyükşehir Belediyesinin ulaşım yatırımları kapsamında yenilenen Zübeyde Hanım Caddesi, asfaltı, yürüyüş yolu, çevre düzenlemesi ve modern aydınlatmasıyla örnek bir arter olacak.