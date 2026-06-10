Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü asfalt seferberliğini Pazarcık’ta da yoğun bir şekilde devam ettiriyor. İlçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir seyahat imkânı sunmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında önemli arterlerde asfalt öncesi hazırlıklar başladı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Pazarcık’ın ulaşımında önemli bir yere sahip olan Jandarma Onbaşı Mehmet Tahtalı Caddesi, Uğur Göksu Caddesi ve İstasyon Caddesi’nde ekipler sahaya indi. Baştan sona sıcak asfaltla yenilenecek üç caddede asfalt serimi öncesinde kazı ve zemin hazırlık çalışmalarına başlandı.

Asfalt Öncesi Hazırlıklar Titizlikle Yürütülüyor

Yolun uzun ömürlü ve dayanıklı olması amacıyla gerçekleştirilen altyapı ve zemin iyileştirme çalışmaları kapsamında mevcut yol yüzeyleri kaldırılırken, asfalt serimine uygun sağlam bir temel oluşturuluyor. Ekipler, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi için sahada yoğun mesai harcıyor. Zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından söz konusu üç caddede sıcak asfalt serimine geçilecek. Yenilenecek yollarla birlikte sürüş güvenliğinin artırılması, ulaşım konforunun yükseltilmesi ve şehir içi trafik akışının daha sağlıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

Pazarcık’ın Ulaşım Altyapısına Büyük Yatırım

Büyükşehir Belediyesinin Pazarcık genelinde yürüttüğü asfalt programı yalnızca bu üç caddeyle sınırlı kalmayacak. Program kapsamında ilçe genelinde toplam 95 cadde ve sokak sıcak asfaltla buluşturulacak. Çalışmalar doğrultusunda ilçe merkezindeki yaklaşık 30 kilometrelik yol ağı yenilenirken, bu süreçte toplam 60 bin ton sıcak asfalt kullanılacak. Hayata geçirilen yatırımla birlikte Pazarcık’ın ulaşım altyapısının daha modern, güvenli ve dayanıklı bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.