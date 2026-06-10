Alınan bilgiye göre, Etimesgut Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki bir parkta lise öğrencisi T.E. (17) ile K.A. (16) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.E, K.A.'yı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan K.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, şüpheli T.E. ile babası B.E.'yi gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden 16 yaşındaki Kayra Ataman'ın babası Hanifi Ataman, oğlunun Eryaman'da lise öğrencisi olduğunu, parkta kız arkadaşı ile gezdiğini söyledi. Bu esnada oğlunun kendilerine laf atanların yanına gittiğini belirten Ataman, "Bildiğimiz kadarıyla bir tane sarhoş, laf atıyor bunlara. Benim oğlum da yanına gidiyor, 'Niye laf atıyorsun' diye. Ondan sonra da oğlu geliyor arkadan. Benim oğlumun kalbine iki tane bıçak saplıyor ve benim oğlumu orada öldürüyor." diye konuştu.

Ataman, adaletin yerini bulmasını isteyerek, şunları kaydetti:

"Ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Adalet Bakanımızdan adalet istiyorum, adalet yerini bulsun. Ciğerim yandı. Beni bitirdiler. Hak ettiği cezayı alsın. Ben sadece bunu istiyorum. Artık bu çocuk katliamları yalvarıyorum bitsin. Benim içim, ciğerim yandı, başkalarının yanmasın. Adalet yerini bulsun. Bu çocuk katliamları bitsin artık."