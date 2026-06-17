Meclis İçin Tatil Planı Değişti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte, Anayasa ve İçtüzük hükümleri gereği 1 Temmuz 2026 tarihinde tatile girmesi gereken TBMM'nin çalışmalarına ara vermeden devam etmesi kararlaştırıldı.

Yoğun yasama gündemi nedeniyle alınan karar, Meclis'in önümüzdeki süreçte de çalışmalarını kesintisiz sürdüreceğini ortaya koydu.

Karar Genel Kurul'da Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nun 16 Haziran tarihli birleşiminde görüşülen öneri, milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Böylece Meclis'in geleneksel yaz tatili takvimi bu yıl uygulanmayacak ve Genel Kurul çalışmalarına devam edecek.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından resmen yürürlüğe girdi.

Yoğun Gündem Nedeniyle Mesai Sürecek

Meclis kulislerinde, çalışma süresinin uzatılmasında devam eden yasa teklifleri, ekonomik düzenlemeler ve çeşitli reform çalışmalarının etkili olduğu değerlendiriliyor.

Önümüzdeki dönemde birçok önemli düzenlemenin Genel Kurul gündemine gelmesi beklenirken, milletvekilleri yaz aylarında da yoğun mesai yapacak.