TOKİ 20 Bin Konut Satışı Resmen Başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen yeni konut satış kampanyası bugün itibarıyla başladı. 64 ili kapsayan projede yaklaşık 20 bin konut, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle satışa sunuldu.

Konut arzını artırarak kira fiyatlarını dengelemeyi amaçlayan kampanya, geniş bir kesime ev sahibi olma imkânı sunuyor.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Vatandaşlar konut başvurularını doğrudan bankalar üzerinden gerçekleştirecek.

Başvuru sürecinde:

Satışlar Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri aracılığıyla yürütülecek

ve şubeleri aracılığıyla yürütülecek “Öncelik başvurusu” sistemi uygulanacak

İlk başvuran vatandaşlar konut seçiminde avantaj sağlayacak

Gelir sınırı veya ikamet şartı bulunmayan kampanyada, 18 yaşını doldurmuş ve kendisi ya da eşi üzerine evi olmayan herkes başvuru yapabiliyor.

Satış Sistemi ve Ödeme Şartları

TOKİ’nin açıkladığı sistemde:

Açık satış modeli uygulanıyor

Başvuru ücreti alınmıyor

Uygun ödeme planı seçilebiliyor

Peşinat yatırıldıktan sonra satış sözleşmesi imzalanıyor

Ayrıca her hane için yalnızca bir konut alma hakkı bulunuyor.

Hangi İllerde Konut Satışı Yapılıyor?

Konut satışları Türkiye genelinde 64 ili kapsıyor. Vatandaşlar, il bazında satışa sunulan konutları ve fiyat listesini resmi sistem üzerinden görüntüleyebiliyor.

Detaylı listeye şu adresten ulaşılabiliyor:

👉 https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/

Fiyat Listesi ve Konut Seçimi

Konut fiyatları, büyüklük ve proje lokasyonuna göre değişiyor. 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin yer aldığı projelerde vatandaşlar bütçelerine uygun konutu seçerek başvuru yapabiliyor.

Son Başvuru Tarihi 17 Temmuz

TOKİ konut satış kampanyasında başvurular 15 Haziran’da başladı ve 17 Temmuz’a kadar devam edecek. Yoğun ilgi beklenen satışlarda erken başvuru yapanların konut seçiminde avantaj elde etmesi bekleniyor.