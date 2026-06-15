İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde gerçekleştirilen program, duygu dolu anlara ve anlamlı mesajlara sahne oldu.

Kutlama programı kapsamında ilk olarak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte Türk bayrağı göndere çekildi.

Programın devamında İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Teğmen Abdullah Güler tarafından Jandarma Genel Komutanlığı'nın tarihçesi okundu. Teğmen Güler, köklü geçmişiyle milletin güvenliği için görev yapan Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşundan günümüze kadar üstlendiği önemli sorumlulukları katılımcılarla paylaştı.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz ise Jandarma Teşkilatı'nın kurulduğu ilk günden bu yana milletin hizmetinde olduğunu vurguladı. Jandarmanın, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakârca görev yaptığını ifade eden Gemalmaz, suç ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Tümgeneral Gemalmaz, teknolojik imkânlar ve güçlü personel yapısıyla jandarmanın her türlü suç unsuruna karşı etkin mücadele yürüttüğünü ifade ederek, devletin bekası ve milletin huzuru için görevlerini aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.