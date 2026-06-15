Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, beraberindeki heyetle birlikte Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yapımı devam eden Kartalkaya Barajı Sol Sahil Sulaması Yenileme Projesi şantiye alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Bölge tarımı açısından büyük önem taşıyan projeyle ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Yardımcısı Polat, daha sonra bölge muhtarlarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda projenin mevcut durumu, hedefleri ve tamamlandığında sağlayacağı faydalar hakkında kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kartalkaya Barajı Sol Sahil Sulaması Yenileme Projesi’nin, sulama altyapısını modernize ederek tarımsal verimliliği artırması ve bölge çiftçisinin üretim maliyetlerini azaltması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte çok sayıda üreticinin daha verimli ve sürdürülebilir sulama imkanına kavuşacağı belirtildi.

Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül, DSİ Bölge Müdürü Kazım Canlı, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu ile kurum temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Ziyaret kapsamında saha incelemeleri gerçekleştirilirken, bölge çiftçilerinin beklenti ve talepleri de dinlendi. Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla birlikte Pazarcık başta olmak üzere bölgedeki tarımsal üretimin daha güçlü bir yapıya kavuşacağını ifade etti.