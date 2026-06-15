Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, ulusal ve uluslararası arenada yetiştirdiği sporcularla başarılarına bir yenisini daha ekledi. Fransa’da gerçekleştirilen Paravolley Gümüş Milletler Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, sergilediği başarılı performansla gümüş madalyanın sahibi oldu. Turnuvada Ay Yıldızlı formayı terleten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesporlu 6 sporcu, milli takımın elde ettiği önemli derecede büyük pay sahibi oldu.

Milli Takımın Gücüne Güç Kattılar

Uluslararası organizasyon boyunca ortaya koydukları mücadele, disiplin ve takım ruhuyla dikkat çeken Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcuları Mehmet Orçan, Sadullah Kılıç, Mehmet Yılmaz, Samet Yılmaz, Ufuk Minici ve Onur Yıldırım milli takımın finale kadar yükselmesinde önemli katkılar sundu. Avrupa’nın farklı ülkelerinden güçlü rakiplerin mücadele ettiği organizasyonda Türkiye, başarılı performansıyla kürsüye çıkarak gümüş madalyaya uzandı.

Millilerden Önemli Başarı

Paravolley 2026 Europe Silver Nations League Erkekler Grup Etabı'nda mücadele eden Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Çekya, Hollanda, Fransa ve Letonya'yı mağlup ederken Sırbistan’a mağlup oldu. Bu sonuçlarla birlikte Sırbistan’ın ardından turnuvayı 2. sırada bitiren Milli Takım, kürsüye gümüş madalya ile çıktı.

Kahramanmaraş’ın Gururu Oldular

Fransa’dan gümüş madalya ile dönen milli sporcular, hem Türkiye’ye hem de Kahramanmaraş’a büyük gurur yaşattı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, sporun her branşında olduğu gibi engelli sporlarında da başarı çıtasını yükseltmeye devam ederken, yetiştirdiği sporcularla milli takımlara katkı sunarak önemli bir misyonu yerine getirmiş oldu. Öte yandan sporcuların uluslararası başarıya ulaşması, Büyükşehir Belediyesinin engelli sporlarına yönelik yatırımlarının ve sporculara sağlanan desteklerin somut bir göstergesi oldu.